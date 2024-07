La sfida della formazione degli operatori edili

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 luglio 2024) Nel mondo delle costruzioni, l’innovazione dei prodotti e dei processi richiede una manodopera formata e aggiornata. Tuttavia, a fronte di una domanda costantemente in crescita, il settore si trova di fronte a unagenerazionale: la mancanza diqualificati. Focalizzandoci su Torino, un importante centro urbano in continua evoluzione, possiamo notare un divario significativo tra le esigenze del mercato e l’offerta di manodopera qualificata delle scuole, tra le quali la storica F.S.C. (Sicurezza Costruzioni) che riesce a produrre solo una quindicina di studenti diplomati l’anno, una cifra nettamente inferiore rispetto alla crescente richiesta di manodopera specializzata. Storicamente, l’immigrazione ha rappresentato un importante “polmone” per l’introduzione di nuovi lavoratori nel settore edile.