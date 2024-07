Karan Duo in concerto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Il festival "Note al chiaro di luna" alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia torna con ildel "Duo": Martina Veneri al flauto e Giacomo Scattareggia alla chitarra. L’appuntamento è per oggi alle 21.30. Per assistere alè obbligatoria la prenotazione con ingresso al museo (8 euro), chiamando l’ufficio Iat (0564 933678) o il museo Casa Rossa (0564 927244). Al termine è prevista una degustazione di vini del territorio a cura della Scuola europea sommelier Grosseto (calice a 5 euro). "Note al chiaro di luna" è un festival organizzato da Agimus Grosseto in collaborazione con il Comune di Castiglione, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.