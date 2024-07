Juve ecco la nuova maglia lunare Yldiz punta alla dieci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Torino, 16 luglio 2024 – Lava sulla Luna sperando in una stagione stellare. Il club bianconero ha svelato la suada casa per la stagione 2024/2025 e un intrigo visivo la rende similesuperficie. Tecnologie all’avanguardia per Adidas, che ha prodotto una casacca basata su un tessuto strutturato utilizzando metodologie di ingegneria 3D in modo da costruirla su tre livelli. La Luna è il minimo comun denominatore dellache presenta un intrigo visivo che quando lo si osserva da vicino, grazie ai dettagli strutturali, ne replica la superficie ondulata. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, è presente un girocollo bianco e nero e dalle strisce Adidas che corrono sulle spalle della. I tessuti sono poi di avanguardia per facilitare la performance dei giocatori.