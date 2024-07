Il Padre Pio di Abel Ferrara Shia LaBeouf nei panni del frate e Asia Argento in quella di un demone sboccato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Il cinema diè inclinato da tempo nella discesa dell’irrecuperabile. Non chePio ne inverta improvvisamente la rotta. Però è davvero curioso rivedere, dopo quasi un decennio dal suo Pasolini, e oramai un trentennio dai celebri Kings of New York e Il cattivo tenente, un anelito formale e poetico dove l’autore inzuppa quel suo vivido anarchismo kitsch nel suo classico meccanismo cattolico di colpa e redenzione. Giù perchéPio, che esce il 18 luglio, e che in queste ore viene ri-presentato a Taormina Film Festival dopo aver avuto un’anteprima alle Giornate degli Autori di Venezia nel settembre 2022, è praticamente due film in uno.