Il bilancio della Roma-Lido a giugno 2024 meno treni in ritardo o soppressi

(Di martedì 16 luglio 2024) Migliorano le qualità di viaggio sulla: ileffettuato dal Comitato Pendolari per il mese diTreno sulla linea– (CasilinaNews) – ilcorrierecitta.comLa situazionemigliora. Tantissimi sono ancora i problemi di questa linea, che comunque vede un progressivo aumentovivibilità per i propri utenti. In un trend che si stava palesando dal mese di aprile, i progressi per questa tratta ferroviaria proseguono e vengono ufficializzati anche per il mese dello scorso, come testimoniato anche dallo studio effettuato dal Comitato Pendolari. Migliora la qualità del viaggio sullaAncora non si è usciti dalla nuvola di “Linea ferroviaria peggiore d’Italia”, eppure un passo avanti sta venendo fatto da Cotral per provare a renderedisagiante il viaggio dei propri utenti.