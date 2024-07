I 75 anni di Macelleria Pellegrini Cultura della carne oltre le mode

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Entrare nellaè come fare un salto indietro nel tempo: dal 2007 è ufficialmente una Bottega Storica di Milano e quest’anno la famigliaha celebrato 75di attività, segnati da qualità dei prodotti e passione per il mestiere. Tutto inizia con Vittorio, che nel 1949 si trasferisce dal Veneto a Milano e apre la sede in via Spallanzani, allora piccolaequina. Si uniscono a lui prima la moglie Milena e, a inizio’80, il figlio Giorgio che gestisce ancora oggi l’attività con l’aiuto di una giovane brigata e dei suoi figli. La bottega è cresciuta insieme alla città: da 30 metri quadrati fino agli attuali 200, con metà dello spazio dedicato a laboratori, celle frigorifere e sala per la stagionatura dei salumi.