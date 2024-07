House of the Dragon 2×05 | svelato il piano di Daemon

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 16 luglio 2024)Targaryen sta iniziando a rivelare i suoi veri intenti. Fin dall’arrivo a Harrenhal nella seconda stagione di “of the“, è chiaro che non pensava solo a vincere la guerra per Rhaenyra, ma aveva piani più sinistri. Attenzione! Seguono spoiler suof the! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo! Nel nuovo episodio,ha reso esplicite le sue intenzioni a lungo termine, mostrando fin dove è disposto a spingersi per ottenere la vittoria. Da quando è arrivato a Harrenhal,ha avuto visioni spaventose delle persone che ha danneggiato nella sua ricerca di potere, o di coloro che hanno contribuito a portarlo dov’è ora. Non è un segreto che abbia sempre desiderato governare e che riteneva di dover essere nominato Re al posto di Viserys.