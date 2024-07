House of the Dragon 2×05 | confermato il destino di Aegon II

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 16 luglio 2024) Il quarto episodio della seconda stagione di “of the” si è concluso con la battaglia più grande della stagione, uno scontro tra draghi a Riposo del Corvo che ha portato alla morte di Rhaenys e Meleys, lasciando la sorte diII incerta. Attenzione! Seguono spoiler suof the! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo! Il giovane re è volato in battaglia senza consenso, rischiando così la vita. L’inizio dell’episodio successivo ha chiarito la situazione:è sopravvissuto, ma gravemente ferito. Le sue ustioni e le ossa rotte causate dalla caduta lo renderanno inattivo per molto tempo. Un nuovo protettore del Regno Il Maestro Orwyle ha informato Alicent che non è certo sesi risveglierà del tutto. Per ora, è vivo ma non in grado di governare.