Hermoso-Napoli accordo davvero vicino | Nuova offerta che vale il si definitivo

(Di martedì 16 luglio 2024) Ilfa passi avanti per Mario. Offerto un triennale da 4 milioni più bonus. L’sembra imminente per completare la difesa di Conte., l’con ilMarioè sempre piùa vestire la maglia del. Il difensore spagnolo, svincolato dall’Atletico Madrid, sembra essere la tessera mancante nel puzzle difensivo di Antonio Conte. Calciomercato: i dettagli dell’perSecondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ilha fatto passi avanti significativi nella trattativa per. Il club partenopeo avrebbe messo sul piatto un’allettante: un contratto triennale da 4 milioni di euro a stagione più bonus. Questa proposta potrebbe essere decisiva per ottenere il sìdel difensore spagnolo.