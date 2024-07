GTA VI l’attesa è spasmodica | un numero lascia a bocca aperta

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di martedì 16 luglio 2024) Non sappiamo ancora quando uscirà GTA VI ma il videogioco continua a macinare record su record: è bastato il video trailer. Il primo trailer ufficiale di GTA VI ha stabilito nuovi record fin da subito, diventando il video più visto su YouTube (escludendo due canzoni del gruppo sudcoreano BTS) nel giorno del suo lancio. In appena 34 ore, il trailer ha già totalizzato 100 milioni di visualizzazioni. Sono trascorsi poco più di sette mesi dal 5 dicembre e il trailer di GTA VI ha ora raggiunto l’impressionante traguardo di 200 milioni di visualizzazioni. Per fare un confronto, il trailer di debutto di GTA V ha ottenuto circa 111 milioni di visualizzazioni nonostante sia su YouTube da dodici anni. Il trailer del prossimo capitolo di Grand Theft Auto ha anche contribuito a far salire gli ascolti su Spotify della canzone “Love Is a Long Road” di Tom Petty del 36979% (!).