Giselda Torresan denunciata | Vado ora dai Carabinieri

(Di martedì 16 luglio 2024) Nuovo drama tra gli ex gieffini dell’ultima edizione del Grande Fratello e questa volta la protagonista è! Tutto è cominciato lo scorso week end, quando Amedeo Venza ha discusso con Mirko Brunetti e ha vuotato il sacco sulla presunta litigata avvenuta ad una festa del GF tra l’ex gieffino, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Domenica scorsa dal nulla è intervenuta la montanara e ha smentito la lite: “Alla festa non è successo niente Perletti. Quando non si sa di cosa parlare tirano fuori una festa di 4 mesi fa“. Ieri Sergio D’Ottavi è sbottato ed ha replicato all’ex coinquilina: “A me l’aria di montagna ha sempre fatto bene, ma ovviamente salendo troppo ad alta quota l’ossigeno viene a mancare e si va in stato confusionale pronunciando frasi sconnesse.