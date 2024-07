Festival dei Sapori Orsillo | I nostri ‘maestri cavatori’ hanno raggiunto già 7 quintali di cecatielli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Procede senza sosta la organizzazione deldeie degli Artisti di Strada – 51° Sagra del Cecatiello in programma a Paupisi nei giorni 23-24-25 agosto. Anche quest'anno il piccolo borgo ai piedi del Taburno è pronto ad accogliere le migliaia di persone per degustare i gustosissimi piatti della cucina paupisana, in primis il re della sagra il Cecatiello, poi la padellaccia, spezzatino, montanare e tanto altro ancora. A poco più di un mese all'inizio della kermesse interviene Dario, presidente della Pro Loco che, in collaborazione con il Comune di Paupisi, è l'associazione anima organizzatrice di questa manifestazione. "Per i comuni più piccoli l'estate è, normalmente, il tempo delle relazioni di comunità – afferma-.