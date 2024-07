Fallimento certificato costruire l’alternativa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) "Ildell’amministrazione Acquaroli è, nero su bianco, da Governance Poll 2024, lo storico sondaggio che misura il consenso di presidenti di Regione e sindaci organizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24. Quest’anno, infatti, il Presidente della Regione Marche chiude la classifica con un consenso in caduta libera e un operato valutato sempre più negativamente". Così Irene Manzi, parlamentare maceratese del Partito democratico, secondo la quale "non c’è di che stupirsi: dalla giunta non è arrivata nessuna risposta concreta su lavoro, economia, sanità, diritti, trasporti. Anzi, ogni indicatore sta peggiorando. I cittadini si sono accorti di quanto male e di quanto poco si è fatto e si sta facendo e hanno espresso una sonora bocciatura della peggiore amministrazione che abbia mai guidato le Marche