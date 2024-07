Fabrizio Corona fa bodyshaming nei confronti di Emma Marrone e lei lo asfalta | Sfig*to idi*ta e inutile!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 16 luglio 2024) In questi anni la cantanteha spesso dovuto fare i conti con diverse critiche al suo aspetto fisico e con commenti piuttosto feroci e offensivi pubblicati sui vari canali social dagli haters. Proprio in merito a tali offese e ai commenti che in tutti questi anni si è sentita rivolgere, la cantante in una recente intervista a GQ ha raccontato di soffrire ancora di fronte al body shaming, ma non tanto per lei quanto per altre persone che non si sentono a proprio agio con sé stesse e potrebbero ricevere commenti spiacevoli: Se soffro ancora davanti a certi commenti che leggo sui social? Sì, assolutamente, ma non per il motivo che alcuni potrebbero pensare.