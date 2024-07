Fabrizio Corona body shaming su Emma Marrone | la risposta di lei è da applausi FOTO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 16 luglio 2024) Personaggi tv. Non è ancora chiaro il motivo per cui, negli ultimi tempi, sembra aver deciso di prendere di miraper il suo aspetto fisico e per i suoi look. L’ultimo durissimo attacco dell’ex re dei paparazzi è partito proprio dal profilo Instagram di Dillinger News, il sito di gossip, dove ha condiviso un video in cui la nota cantante balla, prima in un locale e poi in un ristorante, indossando un abito nero. Questa volta, però,non ci sta ed ha deciso di rispondere per le rime. Leggi anche: Giselda Torresan, intervengono i carabinieri: dramma per l’ex “GF” Leggi anche: Al Bano, i figli sono tormentati: la verità sul rapporto col padree ilsusa molto bene cosa significa ricevere commenti d’odio e giudizi feroci sul proprio corpo da sconosciuti sui social.