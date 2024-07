È in arrivo l’edizione 2024 di Tavernelle Rock Fest

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) PANICALE - Minimal e la band Known Physics, i Nobraino, che tornano in scena con il loro nuovo album ‘Animali da palcoscenico’ e poi gli 88 folli e Modena City Ramblers che faranno tappa acon il tour ‘1984 Riportando tutto a casa’. E’ indi. Presentato alla presenza di tutti i consiglieri dell’Associazione, della vice sindaca del Comune di Panicale Anna Buso, della consigliera regionale Simona Meloni e di alcuni rappresentanti delle altre associazioni del territorio. Il presidente Luca Bianchi e il direttore artistico Alberto Calzoni hanno illustrato ai presenti la due giorni che si terrà il 2 e 3 e agosto nel Piazzale Amendola di. "Questa edizione, in particolare, sarà per noi un modo per ripercorrere i 12 anni di attività della nostra associazione, anche grazie al ritorno sul palco di artisti che si sono già ...