Digitale terrestre da Agosto cambia tutto Milioni di televisori a rischio Cosa fare per continuare a guardare la TV

(Di martedì 16 luglio 2024) “Ma la tecnologia non doveva servire a semplificarci la vita?”. In molte occasioni in effetti lo fa, ma in molte altre ci costringe ad attraversare veri e propri labirinti di regole e passaggi complessi. Altre volte ancora, infine, le due cose si intrecciano: come nel caso delle novità in arrivo dal prossimo 28 diper il. Gli aggiornamenti di questi sistemi ci permettono di migliorare la ricezione dei segnali e di vedere più canali e in modo più chiaro. Ma, nello stesso tempo, gli aggiornamenti così frequenti rendono obsoleti iche magari abbiamo comprato poco tempo fa. Visto che sono moltissimi coloro che non possono permettersi dire apparecchio con tanta frequenza, è bene sapere quali saranno le nuove regole delin vigore dalla fine del mese prossimo.