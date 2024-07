Cucinelli l' AI non deve far paura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) L'intelligenza artificiale nonfar. E' il primo messaggio che Brunellomanda presentando il suo progetto web, un nuovo sito, che affianca ma non sostituisce quello istituzionale, e che abbandona il concetto di pagina e menu, dove invece i contenuti sono liberi di fluire e combinarsi in modo diverso a seconda del visitatore. Alla base del sito brunello.ai (già online) c'è la piattaforma Solomei Ai, che "nasce dall'unione di ciò che la creatività umana sa immaginare e dal potenziale che l'intelligenza artificiale può offrire" spiega lo stilista, affiancato da Massimo de Vico Fallani, da Francesco Bottigliero, Chief of Humanistic Technology della Casa di Moda e dalla figlia Camilla. "Sono quasi tre anni che, con 5 ragazzi, due matematici, un ingegnere, un filosofo e un artista, stiamo lavorando a questo progetto".