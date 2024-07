Coniugi Tutelati | la start-up per la gestione di divorzi e separazioni online

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Milano, 16/07/2024 - Negli ultimi anni, la digitalizzazione ha rivoluzionato molti settori, e anche il campo legale non fa eccezione. In tal senso nasce, una-up che offre una soluzione moderna e accessibile per ladiattraverso una piattaforma. Ladeie delle, come ben sappiamo, purtroppo può essere un processo complesso e talvolta stressante, per la coppia che si ritrova a dover affrontare spese, colloqui con legali, e problematiche legate a una burocrazia non sempre scorrevole. Il compito di questa piattaforma è proprio quello di semplificare questo percorso offrendo un servizio digitale che consente alle coppie di gestire tutte le fasi del processo legalmente e con il supporto di esperti.