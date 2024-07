Chi è Stefano Buttafuoco conduttore di ‘Haka’ su Rai 3

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Siamo nel cuore dell’estate, ma si scaldano già i motori per la programmazione televisiva autunnale. Tra le principali novità di Rai 3, per esempio, dovrebbe esserci la trasmissione, che sarà condotta da, già ideatore de ‘Il cacciatore di sogni’ (un format, quest’ultimo, dedicato all’inclusione e di nuovo in onda nel 2025). Come è stato anticipato da ‘TvBlog’,, che dovrebbe iniziare domenica 8 settembre, si focalizzerà ogni settimana sul tema del lavoro, con particolare attenzione ai giovani, nella fascia d’età compresa tra i 14 e i 35 anni. I protagonisti della Gen Z saranno anche presenti nello studio romano in cui sarà realizzato il programma. Il titolosi riferisce all’omonima danza dei Maori, popolazione originaria della Nuova Zelanda per cui essa è simbolo di appartenenza e identità.