Casalgrande usa il teatro parrocchiale come alloggio

(Di martedì 16 luglio 2024)(Reggio Emilia), 16 luglio 2024 – Avrebbe forzato una serratura per entrare abusivamente all’interno dell’oratorio di, per poi allestire un bivacco nella sala, con tanto di materassino e coperte sul pavimento del palcoscenico. E’ stato notato da alcuni volontari della parrocchia, i quali hanno segnalato quella presenza ai carabinieri, intervenuti per l’accertamento. E’ stato identificato un trentenne, ora denunciato per danneggiamento e invasione di edifici e terreni. Le immagini della videosorveglianza hanno chiarito la dinamica dei fatti. Era accaduto a inizio giugno. Dopo il controllo, uno dei responsabili dell’oratorio ha denunciato l’accaduto in caserma. Secondo quanto emerso, il trentenne avrebbe usato iltra il 5 e il 9 giugno, per poi essere scoperto.