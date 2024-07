BeColor Fest il 3 agosto in Calabria

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024)2024 – Inil 3la seconda edizione di due grandiival uniti: il Be Alternativeival e il Color. Indice2024 Le tre band presenti Dove acquistare i biglietti2024 Il 3sullo sfondo del lago Cecita, immerso nel territorio del parco nazionale della Sila in, un palco darà spazio a una giornata che già sa di leggenda: il(felice unione del Be Alternativeival e del Color) che alla sua seconda edizione, dopo quella del 2023, presenterà tre band eccezionali: Kula Shaker, Motorpsycho, Marlene Kuntz.