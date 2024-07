Anticipazioni sul 6 Episodio di House of the Dragon 2 | nuovi draghi

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Scritto da Mister Movie , L'ultimodiof theha mantenuto un tono più pacato rispetto alla scorsa settimana, ma si è concluso con un colpo di scena: Rhaenyra Targaryen e suo figlio Jace hanno svelato un piano audace per portare duenella guerra civile, conosciuta come la Danza dei. Silverwing e Vermithor, due deipiù antichi e potenti, sono rimasti senza cavalieri sustone per molti anni. Jace ritiene che trovare individui con tracce di sangue Valyriano per domare queste creature potrebbe dare un vantaggio decisivo al Team Black contro i Verdi. Per chi ha seguito attentamente, potrebbe essere evidente quali personaggi minori, già introdotti brevemente, diventerannocavalieri di. Se la serie seguirà il libro di George R.R.