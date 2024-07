Alfonso Cuarón | il regista premiato con il Lifetime Achievement Award a Locarno 2024

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) La straordinaria carriera delmessicano verrà celebrata al Festival dicol prestigioso premio alla carriera l'11 agosto. Dopo i 4 Oscar, perCuaron arriva anche il, riconoscimento alla carriera assegnatogli dalFilm Festival. La consegna del premio avverrà domenica 11 agosto in Piazza Grande. Lo stesso giorno,prenderà parte a una conversazione aperta al pubblico che si terrà presso il Forum @Spazio Cinema. Autore eclettico, capace di spaziare dai titoli messicani low-budget ai blockbuster hollywoodiani, da adattamenti letterari come Grandi Speranze (1998), Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004) e I figli degli uomini (2006) a classici moderni audaci e delicati come Y tu mamá también - Anche tua