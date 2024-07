Acqua del rubinetto sicura parametri rispettati al 99%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Secondo l'Istat, un italiano su tre non si fida, ma l'potabile che arriva nelle nostre case è sicurissima: nel 99,1% dei casi rispetta isanitari microbiologici e chimici e nel 98,4% è conforme agli indicatori di qualità che non sono direttamente correlati alla salute, ma che potrebbero per esempio influire su sapore, odore o colore. È il dato saliente del primo rapporto del neonato Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA) dell'Istituto Superiore di Sanità. "Dai dati che abbiamo raccolto emerge che l'potabile èe controllata capillarmente nel tempo in tutto il Paese, conforme quasi nel 100% dei casi aidi legge e con una gestionedelle non conformità", afferma il presidente dell'Iss Rocco Bellantone.