Abbandonato davanti al campo rom e trovato in una pozza di sangue | Pezzo di vetro conficcato in gola

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 luglio 2024) Ritrovamento shock stanottealnomadi di Castel Romano, situato lungo la pontina tra le città di Roma e Pomezia. Un uomo ferito gravemente è stato soccorso e di fatto salvato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale impegnati nel presidio fissoall’insediamento. Cosa è successo. Polizia locale di Roma Capitale – Foto di repertorio (ilcorrieredellacitta.com)É statoquesta notte verso l’una, presso ilnomadi di Castel Romano, un cittadino di etnia rom in gravi condizioni di salute. Per l’uomo sono scattati immediatamente i primi soccorsi da parte dei caschi bianchi del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale impegnati nel piantonamento esterno del. Vista la copiosa perdita di, gli agenti hanno immediatamente attivato i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare d’urgenza l’uomo in Ospedale.