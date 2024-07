Von der Leyen bis Passarello Geopolitica info | Conferma possibile Sul ruolo del premier Meloni…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 15 luglio 2024) Carlo, giornalista di, in esclusiva ai nostri microfoni sulladella von deralla guida della Commissione Europea. Il conto alla rovescia per ladi Ursula von deralla guida della Commissione Europea sta per arrivare al termine. Giovedì 18 alle 13 è previsto il voto e in quel momento capiremo se si punterà sulla continuità oppure ci sarà bisogno di un nome nuovo. Von dere Giorgia Meloni – cityrumors.it – foto AnsaLe prossime ore saranno quelle decisive per trovare un accordo. La presidente uscente ha in programma un incontro anche con Ecr, il gruppo guidato da Giorgia Meloni, per illustrare il suo programma e magari convincerli a cambiare idea dopo l’astensione dei giorni scorsi.