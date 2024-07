Virtus ci siamo C’è Clyburn nel mirino pensando all’Eurolega

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Settimana di annunci in casa. Per completare il roster bianconero mancano tre nomi e il club spera di poter mettere a segno le trattative che in maniera blanda ha imbastito in questi giorni. C’è un nodo che va sciolto prima di procedere con il mercato e questo passaggio riguarda l’extra budget che la proprietà intende mettere in campo per fare in modo che la squadra possa essere competitiva soprattutto in Eurolega dove la Segafredo ha bisogno di disputare una stagione sulla falsariga di quella precedente per provare a strappare una licenza pluriennale la prossima estate. Questo allargamento della cifra disponibile per i nuovi ingaggi non cambia, però, la filosofia dei dirigenti bianconeri che non sono intenzionati a fare il passo più lungo della gamba.