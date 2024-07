Un presidente in toga | Il dialogo prima di tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Cinque anni da consigliere di zona fino al 2019, altrettanti lo scorso mandato come consigliere comunale tra le file del Pd. Rieletto e forte di circa 200 preferenze, Samuele De Luca, avvocato, 37 anni, cervese, è il nuovodel consiglio comunale di Cervia. Come e da chi è venuta l’idea? "Il Pd ha individuato il mio nome concordato con gli alleati, sul quale è confluito anche il voto delle opposizioni. Una scelta all’unanimità, con una astensione: la mia. È un ruolo che mi rappresenta in coerenza con il mio percorso lavorativo e politico. Mi ritengono una persona equilibrata, devota ale alla mediazione. Evidentemente anche l’opposizione ha visto in me un potenziale interlocutore per portare avanti le proprie istanze, e nel mio ruolo di garanzia ed equidistanza farò il possibile per trovare punti di incontro.