Trump | Dovrei essere morto | grazie ai poliziotti che hanno colpito tra gli occhi il cecchino

(Di lunedì 15 luglio 2024) “, lo so”, dice l’ex presidente americano Donaldin una intervista al New York Post in una intervista realizzata nelle ore successive all’attentato subito. “Nonqui,– ha detto-. Per fortuna o per Dio, molte persone dicono che èa Dio, sono ancora qui”. Secondo il Post, durante l’intervista l’ex presidente aveva una “benda bianca larga che gli copriva l’orecchio destro” e il suo staff ha affermato che la testata non poteva scattargli alcuna foto.ha anche mostrato al giornalista un livido sul braccio che, ha spiegato, gli è stato procurato dagli agenti che loprotetto buttandolo a terra.e la foto dopo l’attentatoha anche commentato la foto iconica in cui appare con il volto insanguinato, con il pugno alzato e la bandiera americana dietro di lui.