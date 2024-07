Trump a Milwaukee per la Convention Repubblicana | Non Dovrei Essere Qui Dovrei Essere Morto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma - Donaldè atterrato aper partecipare allaNazionale, dove giovedì dovrebbeconfermato ufficialmente come candidato presidenziale del partito. Al suo arrivo,è sceso dall'aereo alzando il pugno, un gesto ormai iconico, già visto durante un comizio in Pennsylvania dopostato colpito da un proiettile. Il figlio Eric ha condiviso un video dell'atterraggio su X, precedentemente noto come Twitter, mostrando il padre in buone condizioni. In un'intervista rilasciata al New York Post a bordo del suo aereo diretto aha raccontato del fallito attentato alla sua vita, definendolo un'"esperienza molto surreale". "Nonqui,", ha dichiarato.