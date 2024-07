Terremoto dell’Aquila l’Appello conferma | Nessun risarcimento per i 7 ragazzi morti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Unnel. Sarebbe stata colpa deiche avrebbero assunto una condotta ‘incauta’. Così per i giudici di secondo grado non ci sarebbero elementi per poterre che i 7sotto i crolli del 6 aprile durante ilin Abruzzo, fossero stati condizionati dalle parole del vice della Commissione grandi rischi che aveva escluso ogni pericolo sismico imminente per la zona. Questa la motivazione della sentenza della Corte d’appellonei procedimenti civili legati alla morte di 7 studenti, che rimasero a casa durante le scosse, tra il 5 e il 6 aprile, di oltre 14 anni fa. Per i familiari delle vittime non è previsto alcune pertanto dovranno pagare circa 15 mila euro di spese legali.