Taylor Swift la storia delle origini italiane | il bisnonno partito dal Cilento che fece fortuna a Philadelphia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Salerno, 15 luglio 2024 – Unache parte dagli Stati Uniti per arrivare in Italia. Si può sintetizzare così la vicenda della celeberrima pop starche nei due concerti tenuti a San Siro (entrambi sold out) ha letteralmente incantato i fans, ventimila dei quali provenienti dagli Stati Uniti. Della giovane star sappiamo tutto, comprese le sueche la portano nel(importante zona turistica in provincia di Salerno) dove la cantante vorrebbe recarsi per conoscere la terra dal quale il suo trisavolo partì per cercarein America. A scoprire lecilentane della cantante è stato Giuseppe Galzerano, giornalista, scrittore e titolare della omonima casa editrice che ha pubblicato numerosi volumi dedicati proprio all’emigrazione oltreoceano.