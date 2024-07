Shannen Doherty a chi andrà l’eredità | la villa Malibù e le proprietà immobiliari

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si è spenta sabato13 luglio 2024, a 53 anni.. L’attrice era diventata famosa all’inizio degli anni ’90 per il ruolo di Brenda in Beverly Hills 90210 e poi per quello di Prue in Streghe. La sua battaglia contro un cancro al seno era iniziata nel 2015. L’attrice è andata avanti con forza convivendo con il male, anzi, vivendo pianamente e diventando un punto di riferimento per chi affronta la malattia. Nel corso della sua lunga carriera, cominciata già da bambina,ha messo da parte una grande cifra. Ecco a chila sua eredità Leggi anche:, l’ultimo desiderio prima di morire Leggi anche: Festa di laurea finisce in tragedia: morti 7 giovanissimi La malattia che l’ha portata via “È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice