Serve un approccio diverso sui brevetti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) "BENE i, ma servono anche norme adeguate e un". Parola di Antonio Sileo, direttore dell’Area sostenibilità di I-Com e coordinatore scientifico del Rapporto Innov-E. "Il rapporto fa il punto sull’innovazione energetica, sia tecnologica, sia normativa. Facciamo un’analisi dei. L’innovazione è fondamentale per la transizione ecologica. Non basta, però la tecnologia, servono anche norme adeguate", dice Sileo. Il comportamento dei consumatori, così come la lungimiranza di privati e istituzioni fanno il resto. "L’Italia potrebbe fare naturalmente meglio – prosegue Sileo –. Il confronto però non può essere fra il nostro paese e la Cina, ma fra Europa e Cina. Dei paesi europei, non a caso, è la Germania che brevetta di più.