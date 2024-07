Se già ti mancano Wimbledon e gli Europei di calcio non ti preoccupare | stanno per iniziare le Olimpiadi Seguiamole qui

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ledi Parigi 2024 sono l'evento sportivo dell'anno e cattureranno l’attenzione di milioni di persone. Di più, tantissimi amanti dello sport non se ne vogliono perdere nemmeno un minuto, tutti pronti a intere giornate passate davanti alla tv a fare zapping frenetico passando da uno sport all'altro, seguendo in particolare l'agenda degli atleti italiani impegnati nelle varie discipline, soprattutto quando qualcuno di loro sarà in finale e andrà a caccia della medaglia d'oro. Dove vedere ledi Parigi 2024, in streaming o in tv Essere fisicamente a Parigi sarebbe il sogno di tutti, ma anche dal divano di casa sarà possibile vivere i Giochi in prima fila, una full immersion giornaliera da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto.