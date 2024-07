Satriano l’Inter fissa il prezzo! Il Brest lo rivuole e sfida 3 club ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024) Martinsi allena ad Appiano Gentile conprima di essere nuovamente sistemato altrove. Il ragazzo cresce bene, dopo il grande anno al. MATURATO – Il processo di crescita diprocede molto bene. Nella scorsa stagionelo ha ceduto in prestito alin Ligue 1. Una stagione straordinaria per lui e soprattutto per ilbretone, che col terzo posto in campionato, è riuscito a centrare un incredibile accesso nella prossima Champions League.ha giocato quasi sempre titolare, contribuendo alla cavalcata della squadra di Eric Roy con sei gol e quattro assist in trentasei partite stagionali. Ora si trova ad Appiano Gentile ad allenarsi con, ma il suo futuro sembra essere lontano da Milano.piace eil(non basso) RICHIESTE – Ilvorrebbe riportarlo in Francia, maadesso per lasciarlo andare definitivamente chiede una cifra vicina ai 10 milioni di euro.