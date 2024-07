Poma vince il concorso in Regione Polizia locale cambio al vertice

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Stefano, comandante della, si appresta a lasciare il territorio reggiano dopo aver vinto unper il ruolo di dirigente nel settore ’Agricoltura, Caccia e Pesca’ dellaEmilia-Romagna. Nei prossimi mesi (ancora non si conosce con precisione la tempistica), dunque, l’amministrazione comunale dovrà individuare un nuovo comandante della, nato a Guastalla 55 anni fa, sposato e con due figli, è entranto nell’allora ’municipale’ a 24 anni nel Comune di Rolo, subito dopo la laurea in Scienze Politiche all’Università di Bologna. Ottenuto il grado di Comandante a 28 anni, nel 1998 ha costituito e diretto tra i Comuni di Novellara e Bagnolo in Piano uno dei primi Corpi Intercomunali diMunicipale della