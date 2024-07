Orlando | Lautaro Martinez un fenomeno Può ambire a un premio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024) Non solo Inter,in questa estate ha dimostrato di essere anche il trascinatore dell’Argentina nella vittoria in Copa America. Con tanto di gol in finale. Prestazioni che secondo Massimoa TMW Radio possono valergli un prestigiosocome il Pallone d’Oro. PROTAGONISTA – Dopo aver trascinato – da capitano – l’Inter alla vittoria del ventesimo scudetto e della seconda stella (in faccia al Milan, giova ricordarlo),non si è affatto accontentato. Indossata la maglia dell’Argentina in estate per la Copa America, il Toro, seppur da panchinaro, ha trascinato la sua nazionale alla vittoria finale. Con tanto di gol decisivo nell’1-0 in finale contro la Colombia.da Pallone d’Oro? Il pensiero di MassimoPRESTIGIOSO– Una stagione pazzesca quella di, che continua a far vedere una crescita esponenziale nelle sue prestazioni di stagione in stagione.