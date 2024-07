Nuova auto a energia solare Emilia 5 vola a Città del Capo | Un grande lavoro di squadra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Modena, 15 luglio 2024 –5, il nuovo prototipo dimobile asviluppato dall’Università di Bologna, Most e Onda, è partito questa mattina dalla Dsv di Formigine verso il porto di La Spezia, dove si imbarcherà alla volta didel. Qui, dal 13 al 20 settembre, parteciperà alla South Africa Solar Challenge, una tra le più prestigiose e difficili competizioni al mondo dedicate ai veicoli a. La realizzazione di5 ha beneficiato del contributo dell’Istituto Ferrari di Maranello. "Il team Onda– spiega Filippo Sala, ex coordinatore del corso laboratorio Prototipi a Emissione zero all’Iis Ferrari di Maranello – è composto da una cinquantina di persone tra ingegneri, docenti, pensionati e artigiani, e ormai da diverso tempo collabora con il Ferrari di Maranello.