(Di lunedì 15 luglio 2024) Si stringe la morsa dell’sui nuotatori in vista dell’Olimpiade di Parigi 2024. La federazione internazionale ha infatti annunciato di aver aumentato isuiche tra qualche settimana saranno in acqua in Francia. “Un certo numero di altri, compresi iche prenderanno parte alle Olimpiadi di Parigi – si legge nel comunicato di– saranno testati dall’Ita (International Testing Agency, ndr) non meno di otto volte durante questo periodo. Questisaranno effettuati, per quanto possibile, da un’autorità di campionamento diversa dalla Cinada (l’agenziacinese, ndr), e i loro risultati saranno analizzati al di fuori della Cina“. Secondo quanto riferito da New York Times e il canale tedesco Ard lo scorso aprile, 23 nuotatorierano risultati positivi nel 2021 alla trimetazidina, un farmaco vietato, a pochi mesi da Tokyo.