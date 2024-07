No l’attentatore di Trump non è iscritto al Partito Democratico statunitense

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il 14 luglio 2024 è stato pubblicato un video su TikTok in cui si vede un comizio elettorale di Donald. In sovraimpressione si legge: «Il cecchinoal P.D. USA». Il riferimento è all’attentato contro l’ex presidentedel 13 luglio 2024 durante un comizio elettorale tenutosi a Butler, Pennsylvania. Secondo chi condivide il contenuto,sarebbeal. Si tratta di una notizia falsa.di, ucciso subito dopo il suo tentato attentato dagli agenti del Secret Service, è stato identificato dall’FBI come Thomas Matthew Crooks, e in base ai registri statali della Pennsylvania, dove Crooks viveva, l’uomo era registrato come elettore repubblicano dal 2021.