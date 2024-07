Motocross Simone Mancini da Cingoli è vice-campione del Mondo MX Junior 125cc

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il talento classe 2007, nonostante un terzo e un primo posto nelle due manche, è terminato dietro al compagno di squadra in Fantic Zanocz. “Sto avendo una stagione positiva: ora testa alle ultime quattro gare dell’Europeo”, 15 luglio 2024 –delMXdi. Il classe 2007 di Santo Stefano di, infatti, ha terminato l’edizione 2024 del FIMWorld Championship al secondo posto, dietro solo aliridato e suo compagno di squadra alla Fantic Noel Zanocz, l’ungherese con cuisi sta sfidando per la conquista del titolo europeo EMX125. Il Campionato delNell’appuntamento di Heerde, nei Paesi Bassi,vestiva la maglia azzurra. In gara 1 si è piazzato al terzo posto, mentre ha vinto gara 2.