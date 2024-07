Marco Gay nuovo presidente dell’Unione Industriali di Torino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’assemblea, organo composto dai rappresentanti delle 2.212 aziende associate che impiegano complessivamente oltre 116.000 addetti, ha elettoGaydell’associazione per il quadriennio 2024-2028, approvandone il relativo programma di attività. L’Unioneè la rappresentanza territoriale di Confindustria e affonda le radici nella storia dell’zzazione italiana: nel 1906 fu fondata ala Lega Industriale e poi, nel 1910, la Confederazione Generale dell’Industria Italiana, l’attuale Confindustria. “Ringrazio ilMarsiaj per il lavoro degli ultimi quattro anni, sicuramente complessi”, ha detto Gay, che è statodi Confindustria Piemonte per il quadriennio 2020-2024.