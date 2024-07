Lotto in Campania vinti oltre 54mila euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sorride inper i concorsi deldi venerdì 12 e sabato 13 luglio. Nella regione sono stati, frutto di quattro premi. Il più alto arriva da Afragola, in provincia di Napoli, dove un fortunato giocatore si porta a casa 19.500; da segnalare poi 12.900 e 12.500centrati nel capoluogo e 9.250a Santa Marina, in provincia di Salerno. L’ultimo concorso delha distribuito premi per11,3 milioni diin tutta Italia, per un totale di707 milioni da inizio anno. L'articolo, inproviene da Anteprima24.it. .