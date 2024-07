Lo rivela nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Università del Vermont

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 15 luglio 2024) Oltre alla “swiftonomics“, come è stata definita l’influenza decisamente positiva di Taylor Swift sulle economie globali, la popstar sembra sia in grado di influenzare in maniera positiva anche l’atteggiamento dei fan nei confronti dei disturbi alimentari. Taylor Swift, regina indiscussa a Milano: il mega concerto fa sognare i fan X I poteri di Taylor Swift E così, se gli spettacoli della cantante, muovono milioni di fan pronti a mettere mano al portafoglio, il tutto con un effetto al rialzo sulle economie locali, le sue passate battaglie contro l’imposizione sociale di un’immagine corporea perfetta e l’alimentazione disordinata hanno esercitato sui fan un’altrettanto favorevole azione.