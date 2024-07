LIVE Cobolli-Altmaier 2-3 ATP Amburgo 2024 in DIRETTA | il tedesco cancella 4 palle break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Ilsbaglia anche con lo smash a rimbalzo. 3-3 Gamecolpisce male la risposta di dritto e torna alla battuta. 40-30comanda lo scambio ma manca la chiusura con la volèe di rovescio. 40-15 Servizio e dritto in contropiede a bersaglio per Flavio. 30-15 Prima centrale vincente dell’azzurro. 15-15 Altra gran difesa del, che raccoglie poi l’errore di dritto dell’avversario. 15-0 Servizio vincente del romano. 3-2 Game. Di un soffio largo il dritto inside in di. AD-40 Serve and volley vincente del padrone di casa. 40-40 Servizio in kick vincente del. 40-AD Palla. Scappa via in larghezza il dritto inside out di. 40-40 Ottimo il dritto lungolinea carico giocato dal romano.