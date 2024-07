Lago d’Iseo 4 milioni per rifarsi il look | lavori a sponde pontili e passeggiate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 luglio 2024) La Regione stanzia 9,6di euro per valorizzare i laghi lombardi attraverso 26 nuovi interventi infrastrutturali sulle aree demaniali. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Per l’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi, Endine e Moro sono in programma 7 opere per un investimento da circa 3.9, coperto da circa 3di euro di risorse regionali. Questi i dettagli degli interventi. LE OPERE I finanziamenti consentiranno la realizzazione e riqualificazione deie delle strutture per la navigazione pubblica di linea e da diporto, il miglioramento dell’accessibilità ai laghi, la realizzazione e il completamento die percorsi ciclopedonali, il consolidamento die banchine, la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche.