La fotografia dell’economia brianzola Il commercio traina i posti salgono

(Di lunedì 15 luglio 2024) È stata inaugurata la nuova sede di Afol Monza Brianza in via Tre Venezie 63 e l’Osservatorio del Mercato del Lavoro e della Formazione ne ha apprfittato per diffondere un report. Dei cinque cantieri sui quali è impegnata, questo è il secondo che viene portato a conclusione, dopo quello del Palazzo del Lavoro di Monza terminato a dicembre 2023. Saranno avviati tra il secondo semestre del 2024 e il primo trimestre del 2025 gli altri tre cantieri dei Centri per l’Impiego di Seregno, di Vimercate e di Cesano Maderno. L’Osservatorio del Mercato del Lavoro e della Formazione di Afol e della Provincia di Monza e della Brianza già da tempo rappresenta una risorsa per raccogliere e analizzare i dati inerenti al mercato del lavoro locale. Le stime attualmente disponibili per l’anno 2023 prospettano una crescita del PIL della provincia di Monza e della Brianza, che già nell’anno 2021 si era assestato su livelli superiori a quelli del 2019 e che negli anni 2022 e 2023 avrebbe fatto registrare una crescita di poco inferiore a quella regionale.