La Corrida di Amadeus verso il mercoledì ma…

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 15 luglio 2024) Del clamoroso ritorno de Latargatavi abbiamo svelato quasi tutto. Ma c’è un tassello, non di poco conto, che avevamo lasciato in sospeso: la collocazione in palinsesto. Quale sarà il giorno in cui il conduttore ravvenate potrà fare il suo ritorno in prima serata? DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che, al momento, la collocazione più probabile de La2024 è il. Perchè si pensa alcome collocazione per LaLa motivazione sembra di facile intuizione. Levando il venerdì e la domenica, occupati rispettivamente dagli inamovibili Fratelli di Crozza e Che Tempo Che Fa, rimangono lo storico sabato sera – ma sarebbe risultato oltremodo coraggioso andare contro la “moderna” Tu si que vales e Ballando con le Stelle – e i primi giorni della settimana.